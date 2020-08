Bayern Monaco, la gioia di Davies: "Siamo sul tetto del mondo, sensazione incredibile"

Alphonso Davies è euforico dopo la vittoria della Champions Legue: "Sto bene, è una sensazione incredibile. Ho vinto la Champions, non l'avrei sognato neanche da bambino. All'inizio è stata dura, ma la cosa importante è come finisci, non come inizi", ha detto il canadese al termine della gara.

Coman?

"Può giocare in qualsiasi posizione, è fantastico. Ha giocato molto bene ed ha segnato, non possiamo chiedere di più".

Il PSG?

"Abbiamo giocato bene difensivamente, abbiamo provato a fare il nostro calcio. Dovevamo pressarli alti e così è stato. Mbappè, Neymar e Di Maria sono molto tecnici e veloci, abbiamo preso qualche rischio ma è andata bene".

Come si può migliorare?"

Siamo già sul tetto del mondo. L'inizio della stagione è stato difficile, ma alla fine abbiamo vinto il triplete"