Bayern Monaco-Lazio in Champions League, SportBild: "Bavaresi molto fortunati"

Una delle aperture di SportBild nella sua versione online è dedicata al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, con un occhi particolare agli accoppiamenti delle quattro formazioni tedesche ancora in corsa. Per quanto riguarda il Bayern Monaco a cui è capitata la Lazio si parla di “tanta fortuna” così come per il Borussia Dortmund con il Siviglia. “Particolarmente complicato” invece il sorteggio per il Lipsia contro il Liverpool di Jurgen Klopp e per il Borussia Moenchengladbach contro il Manchester City di Pep Guardiola.