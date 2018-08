Bayern Monaco, no a Cuadrado. Non verrà preso un sostituto di Coman

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juan Cuadrado non sarà il sostituto di Coman al Bayern Monaco, costretto a rimanere fuori per 3-4 mesi a causa di un brutto infortunio alla caviglia. In Germania si era parlato infatti di un club bavarese pronto ad un investimento su un calciatore dal valore simile come il colombiano o come Draxler, ma il presidente Hoeness ha spiegato che non verrà preso alcuno sostituto: "Non possiamo comprare un calciatore per soli tre mesi".