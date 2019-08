Bayern Monaco, non solo Perisic: nel mirino anche Cengiz Under

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo Ivan Perisic. Sfumato l'affare Sanè a causa dell'infortunio rimediato dall'esterno d'attacco del Manchester City il Bayern Monaco, riporta 'Sky', ha puntato gli occhi sulla Serie A per rinforzare il suo reparto avanzato e, oltre al croato, ha messo nel mirino anche Cengiz Under. Classe '97, il calciatore turco è approdato alla Roma nell'estate 2017.