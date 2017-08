Bayern Monaco, oggi faccia a faccia Sanches-Ancelotti. Milan alla finestra

© foto di Imago/Image Sport

Giornata importante per delineare il futuro di Renato Sanches, centrocampista portoghese classe '97. Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nella giornata odierna l'ex Benfica, accompagnato dal suo agente Jorge Mendes, si confronterà con Carlo Ancelotti per capire se ci saranno i margini per un impiego con continuità.

In caso contrario, Sanches chiederà la cessione con il Milan in pole per acquistarlo.