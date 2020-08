Bayern Monaco-PSG, è il giorno della finale: le ultime sulle formazioni della gara di stasera

E' il giorno della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La formazione di Thomas Tuchel, dopo l'Atalanta, ha superato il RB Lipsia e si troverà davanti la seconda tedesca di fila, stavolta all'ultimo giro di valzer. Dopo il Lione, invece, seconda transalpina consecutiva per i bavaresi, all'undicesima finale.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - 4-2-3-1 con Neuer tra i pali, Kimmich e Davies terzini. In mezzo alla difesa ancora Boateng e Alaba, a meno che non recuperi al meglio Sule, nell'ultima in panchina. Pavard pronto a gara in corso, in mediana Tolisso sarà alternativa a Thiago e Goretzka che giocheranno dall'inizio. Coman, Coutinho o Perisic nella trequarti con Muller e Gnabry? Più il croato degli altri due, mentre davanti c'è Lewandowski.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Davies, Alaba, Boateng, Kimmich; Thiago, Goretzka; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski.

Allenatore: Flick.

COME ARRIVA IL PSG - Formazione che vince non si cambia, almeno questa sembra l'intenzione di Tuchel. Il dubbio è relativo al portiere, con Navas che non ha giocato la semifinale. Dovrebbe farcela, con Rico che torna in panchina. Per il resto la difesa dovrebbe restar la stessa con Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat. Difficilmente il tecnico tedesco sposterà Marquinhos dalla mediana, anche se Verratti ha recuperato. Magari l'italiano potrebbe giocarsi il posto con Herrera e Paredes, che sono in vantaggio al momento. Davanti, zero dubbi: Di Maria, Mbappé e Neymar, con Icardi alternativa.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Herrera, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Allenatore: Tuchel.