Bayern Monaco, Rummenigge: "D. Costa talento, a tratti è inarrestabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Karl Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato anche di una possibile sfida alla Juve nella prossima Champions League: "Vedremo, siamo ai gironi e mai come quest'anno c'è una qualità altissima in Coppa. Raggiungere la finale non sarà semplice per nessuno. Noi confidiamo in Ancelotti, un allenatore che ci piace tanto. Con Howedes la Juve ha preso un centrale campione del mondo che ha sempre fatto bene in Germania. Douglas Costa? Con noi partì molto bene, nei primi sei mesi mostrò una classe mondiale. In seguito meno, purtroppo. Poi ha chiesto di andare via perché era in concorrenza con Ribery. Per me Douglas è un grande talento, molto veloce, tecnico e abile a dribblare: se esplode, non lo ferma nessuno", evidenzia Tuttosport.