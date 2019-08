Bayern, Perisic: "Felice di tornare in Germania. Vogliamo la Champions"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Ivan Perisic, nuovo attaccante del Bayern Monaco arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, ha rilasciato qualche breve battuta al sito ufficiale dopo la firma con i bavaresi: "Sono molto felice di essere tornato in Germania. Il Bayern è uno dei più grandi club in Europa. Vogliamo vincere non solo in Bundes e in Coppa di Germania ma anche in Champions League".