Bayern, Rummenigge: "L'Inter non ci ha mai chiesto Vidal"

Intervenuto ai microfoni di Premium Sport HD, il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge parla così del possibile addio di Vidal, avvicinato con insistenza all'Inter in estate: "Nessuno ce l'ha chiesto, non c'era nessuna offerta ufficiale, anche in estate quando il mercato era ancora aperto, quindi non posso confermare".