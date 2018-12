© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato ai media tedeschi del contratto in scadenza di Franck Ribery: "Il presidente ci ha parlato, penso che non rinnoverà. Sarà un anno di grandi cambiamenti, ma intanto ci godiamo le buone prestazioni di Franck e i suoi assist". Dopo Robben, quindi, un altro pilastro che ha fatto la storia del club tedesco è pronto a dire addio. Ma Brazzo non chiude a un futuro in società: "Possiamo parlarne, è uno che ha dato tanto per il Bayern, è un grande calciatore".

Sulle parole di Coman, che ieri ha annunciato l'intenzione di smettere qualora dovesse subire un nuovo grave infortunio: "Non ho parlato con lui, ma sicuramente ha espresso le sue emozioni: la riabilitazione non è mai divertente. Ha avuto due infortuni gravi e ha pensato questo, ma ha un grande futuro davanti".