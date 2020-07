Bayern, Salihamidzic su Perisic: "Contenti di averlo fino ad agosto ma finanze non infinite"

Ivan Perisic rimarrà al Bayern Monaco, poi si vedrà. Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato del croato in prestito dall'Inter. Ecco le parole riportate da FCInterNews: "Siamo molto felici di aver rinnovato tutti e tre i giocatori in prestito fino ad agosto, ci potranno aiutare in gare importanti Le possibilità finanziarie non sono infinite, dobbiamo essere creativi", ha dichiarato il DS dei bavaresi.