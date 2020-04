Bayern, Tolisso verso la cessione. Juve e Napoli interessate, concorrenza inglese

Nell'estate del 2017, Corentin Tolisso è costato ben 41,5 milioni di euro al Bayern Monaco, che lo strappò al Lione convinto di aver acquistato uno dei centrocampisti più promettenti in Europa. La crescita del francese, però, è stata rallentata da tantissimi infortuni, e anche in questa stagione non ha trovato molto spazio. Il rendimento insufficiente potrebbe provocare l'addio nella prossima sessione di mercato: come riporta FootMercato, sulle sue tracce ci sono Juventus, Napoli, Atletico Madrid, Arsenal e Manchester United. Tolisso, campione del Mondo con la Francia nel 2018, non sarebbe contrario alla partenza.