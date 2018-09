Beffa Napoli, Chiriches out: Ancelotti ne aveva bloccato la cessione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutte notizie per il Napoli, che potrebbe aver perso per un bel po' di tempo Vlad Chiriches. E' possibile che il difensore rumeno, nel match con la sua nazionale contro Montenegro, abbia riportato una rottura del legamento crociato e dunque potrebbe essere operato a Villa Stuart. Carlo Ancelotti - riferisce La Gazzetta dello Sport - aveva bloccato la sua cessione al Galatasaray in estate e adesso dovrà rispolverare Nikola Maksimovic, prima alternativa ai due centrali titolari.