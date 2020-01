© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Asmir Begovic, ultimo acquisto del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parole ai microfoni di Milan TV, sottolineando tra le altre cose anche gli obiettivi personali: "Prima di tutto spero di giocare per molti anni, con buona salute e buona fortuna. Dopo il calcio non so cosa farò. Sono aperto a tutto, vedremo quando arriverà il momento".

Sul connazionale Krunic, invece, il portiere sottolinea: "Ci avevo parlato quando lui firmò per il Milan, chiedendogli come si sentisse. Lui mi raccontò di quanto fosse incredibile e fantastico questo club. Per me non era una sorpresa sentirlo. Lui è un giocatore e una persona fantastica, non vedo l'ora di lavorare con lui".