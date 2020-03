Begovic lancia l'appello: "Madre del mio agente bloccata in India, aiutatemi a rimpatriarla"

Asmir Begovic, portiere del Milan, è intervenuto su Twitter e ha lanciato un appello per far sì che la madre del suo agente e i connazionali britannici possano uscire dall'India e tornare in Inghilterra: "La madre sessantasettenne del mio caro amico e agente è bloccata a Goa in India, insieme a centinaia di altri cittadini britannici. Con l'India in completo lockdown, per loro sta diventando difficile trovare cibo e acqua. Firma questa petizione per implorare il governo britannico a rimpatriare questi cittadini", il suo messaggio via social.

Anche l'India ha proclamato il lockdown nazionale a causa dell'emergenza Coronavirus, bloccando tutte le frontiere.

The 67 year old mother of my close friend and agent is stuck in Goa, India along with hundreds of other British citizens. With India in total lockdown, it is becoming hard for them to source food and water. — Asmir Begovic (@asmir1) March 29, 2020