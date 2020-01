Begovic: "Non sono sorpreso di essere al Milan, felice della chiamata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La richiesta del Milan non sorprende Asmir Begovic, oggi presentato alla stampa a Milanello. Il portiere bosniaco parla del trasferimento in rossonero in conferenza stampa: "Non sono sorpreso. Ci sono state delle cose che non hanno funzionato extra campo nel Bournemouth ma sono contento di essere qui".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Asmir Begovic