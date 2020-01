Ospite dell'emittente svizzera RSI Valon Behrami, ex centrocampista di Lazio, Fiorentina e Udinese da poco approdato al Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura in Serie A: "E' stata la scelta giusta - ha spiegato - Sono molto felice di essere a Genova, era quello che volevo. Ora mi sento rinato di essere tornato a giocare in Serie A. Chiaro che la presenza del tecnico Davide Nicola abbia avuto il suo peso perché mi conosce e sa quello che posso dare in campo. Qui ci sono le condizioni per fare bene alla domenica. C'è un ambiente particolare a Genova con una tifoseria molto esigente- Dobbiamo lavorare in maniera costante cercando di raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza"