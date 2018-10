Bel gioco vs risultati: Empoli alle prese con la macchina perfetta juventina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La buona notizia è che il ciclo terribile sta finalmente per terminare. Quella meno positiva è che i prossimi avversari saranno Juventus e Napoli. L'Empoli di Aurelio Andreazzoli si prepara ad affrontare gli ultimi ostacoli prima del giro di boa del girone d'andata, per poi cominciare un percorso sulla carta meno scosceso.

La classifica per ora non sorride ai toscani, così come i complimenti ricevuti per il bel gioco espresso fino a questo momento non tirano su il morale. Il terzultimo posto attuale non rende giustizia alle prestazioni offerte e la Serie A si è rivelata più complicata del previsto, ma c'è grande ottimismo e la convinzione che si possa ribaltare il trend negativo. Magari fermando sul terreno di casa la squadra che ha dominato nelle ultime sette stagioni, la capolista Juventus. Servirà una prova di grande spessore: Caputo e compagni dovranno scendere iin campo con personalità, determinazione e attenzione, limitando al massimo gli errori e cercando di capitalizzare al meglio le poche occasioni che verranno concesse dai campioni avversari. L'Empoli finora non ha avuto paura di nessuno e ha sempre giocato a viso aperto; anche con i bianconeri l'obiettivo sarà quello di non snaturarsi, nel tentativo di cogliere un risultato di assoluto prestigio. Talvolta, però, si può sacrificare l'estetica in nome del risultato: una lezione che Allegri ha imparato col tempo e ha insegnato ai colleghi negli ultimi quattro anni.