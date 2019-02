Bel primo tempo: Empoli-Chievo 1-2. Caputo tiene a galla Iachini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Chievo determinato e cinico chiude in vantaggio la prima frazione al Castellani. Due a uno per i ragazzi di Di Carlo, grazie alle reti firmate da Emanuele Giaccherini intorno alla mezzora e da Stepinski allo scadere. Caputo, in pieno recupero, rianima i toscani.

La fase di studio dura pochissimo, perché i padroni di casa prendono subito in mano le redini della manovra e si rendono pericolosi soprattutto sulla corsia destra, dove Di Lorenzo e Krunic sembrano ispiratissimi. Il centrocampista impegna seriamente Sorrentino, che poi è bravo a neutralizzare la conclusione di Traore dopo un salvataggio miracoloso di Bani su Caputo. Pian piano, però, il Chievo cresce e guadagna metri. Giaccherini sbaglia la mira in due circostanze, poi sblocca il match al 31', poco dopo l'uscita dal campo di capitan Pellissier (sostituito da Djordjevic): errore di Rasmussen in disimpegno, l'ex Juve e Napoli raccoglie sulla trequarti e avanza indisturbato fino al limite dell'area. Imprendibile la conclusione sotto l'incrocio destro, nulla da fare per Provedel. I toscani accusano il colpo e non riescono a reagire in modo ordinato, creando problemi alla retroguardia veneta solo su palla inattiva. Così, è il Chievo a trovare il raddoppio all'ultimo respiro grazie a Stepinski, bravo a sfruttare un rimpallo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il doppio vantaggio dura però una manciata di secondi, perché Caputo trova un insperato guizzo nel'extra-time aggiuntivo concesso da Di Bello. All'intervallo è 2-1 per la formazione ospite.