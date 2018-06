Belgio, Borkelmans su Nainggolan. "Beve e fuma, ma lo fanno tutti"

Vital Borkelmans, ex secondo di Marc Wilmots alla guida del Belgio, ha parlato a TeleRadioStereo della decisione di Roberto Martinez di escludere Radja Nainggolan dalla competizione iridata. "Nessuno in Belgio si fa una ragione di quanto accaduto, nè i giornali, nè le tv, nemmeno gli stessi esperti non riescono a capire le motivazioni di un'esclusione cosi clamorosa: Martinez ha preso questa decisione, se ne assumerà le conseguenze del caso. Il vero motivo sono gli atteggiamenti di Radja, perchè fuma e beve, ma lo fanno tutti i giocatori del Belgio. Il problema è che Nainggolan lo fa alla luce del sole e questo a Martinez non sta bene".