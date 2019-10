Belgio, il ct Martinez adesso non si ferma: "Vogliamo vincere l'Europeo"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la vittoria per 9-0 contro San Marino e la contestuale qualificazione all'Europeo 2020, il ct del Belgio Roberto Martinez sorride. "Sono molto soddisfatto -ha detto in conferenza stampa-, non abbiamo mai perso disciplina, non ho visto egoismi. Vedere uno come Carrasco concedere il rigore a Verschaeren che ha diciotto anni, è una cosa che mi fa molto piacere. Adesso dobbiamo fare un grande torneo: vogliamo vincere, come tutti, speriamo di realizzare il nostro sogno e conquistare l'Europeo".