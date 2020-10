Belgio, Lukaku giganteggia. 8 in pagella, ma lui: "Potevamo essere 0-4 al 45'. Sconfitta di m****"

vedi letture

Nonostante il ko contro l'Inghilterra, Romelu Lukaku è stato protagonista ieri sera di una grandissima prestazione. Il numero 9 si è procurato il calcio di rigore per il momentaneo vantaggio con la sua classica azione di sfondamento in area di rigore, che ha costretto Dier ad abbatterlo. Freddo dal dischetto, ha spiazzato Jordan Pickford. Sull'1-1 Lukaku si è reso protagonista di un assist da vero numero 10: spalle alla porta, di tacco, a smarcare Carrasco che sprecherà tutto clamorosamente da due passi. Una partita infine vinta dall'Inghilterra (2-1), nonostante la prestazione di livello sia sua che dei diavoli rossi: “Ho cercato di coinvolgere i compagni di squadra nel gioco. Abbiamo perso troppe opportunità. Avremmo potuto portarci 0-3, 0-4 prima dell'intervallo. Siamo stati la squadra migliore nel primo tempo, ma siamo mancati nell'ultimo passaggio. Questa è una sconfitta di merda" ha dichiarato senza troppi giri di parole. Per het Nieuwsblad la sua prestazione è stata da 8, considerando che il parametro in Belgio va da 1 a 10 ma con un metro di giudizio comunque diverso da quello adottato dai pagellisti dei media italiani.