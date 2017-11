Belgio, Nainggolan: "Spero di chiarire col CT. In Russia voglio esserci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista giallorosso Radja Nainggolan, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro del Belgio: “Sono molto felice di tornare a far parte di questo gruppo, ho sofferto e sono stato deluso le precedenti esclusioni, anche se non l’ho dato a vedere. Sono arrivato in ritardo una volta ad una riunione tecnica e poi mi sono scusato. Da allora non so quale sia il problema, me lo chiedo ancora. Con Martinez non ne abbiamo mai parlato, spero che ci sarà l’occasione di farlo in questi giorni, dobbiamo raggiungere un accordo insieme. L’allenatore mi ha detto che sono un 10, ma penso che la mia posizione dipenda dal modo in cui la squadra gioca. Ho disputato buone partite come centrocampista, vediamo Martinez cos’ha in mente. In realtà non fa differenza dove mi mette in campo, io darò sempre il massimo. Per il Mondiale voglio esserci, da titolare o da riserva. Ogni giocatore desidera la Coppa del Mondo, l’ultima non l’ho disputata e quindi vorrei avere questa possibilità. In questi mesi ho ricevuto il sostegno di molti compagni e tifosi, ringrazio tutti. Penso che le convocazioni vadano meritate sul campo e penso di aver dimostrato il mio livello. In un 3-4-3 il mio ruolo ideale è davanti la difesa". Lo riporta sporza.be.