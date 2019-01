Bella quasi fino alla fine. Lazio, il tabù contro le big continua

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nemmeno la versione più bella della Lazio riesce a fermare la marcia inarrestabile dello schiacciasassi bianconero. Il messaggio lanciato dalla Juventus con la vittoria in rimonta conquistata all'Olimpico è chiaro: in Italia non ci sono rivali. Una superiorità quasi mortificante, che ha trovato l'ennesima conferma stasera, in una delle partite peggiori disputate dalla formazione di Allegri in questa stagione.

Merito dei capitolini, che per 75' hanno tenuto benissimo il campo, non concedendo nemmeno un'occasione agli avversari e dominando a tratti la sfida sul piano atletico e tecnico. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante le assenze, era riuscita a passare in vantaggio e a sfiorare addirittura il raddoppio con Immobile. Un errore decisivo, che i padroni di casa hanno pagato a caro prezzo. Alla fine è arrivata la settima sconfitta in campionato, che non pregiudica i piani dei biancocelesti, ma che denota ancora una volta una certa debolezza quando il livello delle rivali sale. Anche se stavolta non si può parlare di avversario alla pari, nonostante la grandissima prestazione. Il quarto posto resta lì, a portata di mano, ma la concorrenza è folta e spietata. Se la corsa-Scudetto non è mai cominciata, la lotta per la Champions regalerà grandi emozioni fino alla fine.