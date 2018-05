Bellerin, la Juve e il vuoto di potere sulla fascia. Barça permettendo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando si inizia a parlare di Hector Bellerin, soprattutto in prossimità di una sessione di mercato, è cosa buona e giusta partire dalle cose certe. Dai dati di fatto. Perché il rischio, difronte ad uno dei giocatori più apprezzati (e richiesti) del panorama calcistico, è quello di incorrere in trappole più o meno profonde. Classe 1995 (23 anni), terzino destro, nazionale spagnolo. Le generalità sono note, così come quel contratto - rinnovato pochi mesi mesi fa - che lo lega all'Arsenal fino al 2023. Sulla base di tutto ciò, complice il rendimento sempre sopra la sufficienza tenuto con la maglia dei Gunners, non c'è da stupirsi se molte delle squadre più importati d'Europa hanno messo gli occhi sul giocatore. Giovane, bravo e di prospettiva. Un identikit ricercato da molti club, tra cui ovviamente la Juventus. L'interesse bianconero, noto da tempo, cavalca anche quella situazione che tra poche settimane potrebbe coinvolgere molti giocatori della rosa dell'Arsenal. Con l'addio di Arsene Wenger, infatti, è prevista una (mezza) rivoluzione che investirà, per forza di cose, molti settori tecnici del club. Per ricostruire, tra l'altro, l'Arsenal avrà bisogno di incassare, e Bellerin è uno dei giocatori più richiesti.

Come spesso succede in questi casi (e per questo tipo di giocatori) la concorrenza non manca, ma il "vuoto di potere" sulla fascia destra della Juventus potrebbe invogliare la dirigenza ad affondare il colpo con maggiore decisione. Da Lichtsteiner, Cuadrado e De Sciglio fino a Howedes: nessuno degli esterni destri (adattati o no) ora a disposizione convince totalmente in vista dell'anno prossimo. Ed ecco che anche la valutazione da oltre 40 milioni di euro fatta per il cartellino del giocatore può in questo senso spaventare meno. Trattasi di investimento, per il presente e per il futuro. Chelsea, Manchester United sono, ad oggi, le variabili impazzite che potrebbero compicare piani e strategie. Sempre che il Barcellona (club in cui lo stesso Bellerin è cresciuto), finita la Liga non decida "promuovere" Bellerin tra gli obiettivi principali della prossima estate. In quel caso, forse, non basterebbero nemmeno 40 milioni...