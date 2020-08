Bellingham, Sancho, Haaland e i loro fratelli: il Borussia Dortmund sarà la vera rivale del Bayern?

vedi letture

L'hashtag #HeyJude è diventato virale lo scorso 20 luglio, quando il Borussia Dortmund ha annunciato l'acquisto dal Birmingham del baby-fenomeno Jude Bellingham. Classe 2003, pagato 30 milioni, è l'ennesimo giovane di grande talento ingaggiato dal club giallonero negli ultimi anni, con la speranza di interrompere il dominio del Bayern Monaco. Lucien Favre, ovviamente, gli concederà un po' di tempo prima di affidargli le chiavi del centrocampo, dove Witsel, Brandt e Dahoud danno garanzie più che sufficienti.

Un tesoro da coltivare e preservare - Ma il Borussia Dortmund può essere la vera anti-Bayern? Per gran parte della scorsa stagione la risposta è stata positiva; dopo la lunga sosta forzata, però, Hummels e compagni sono crollati, a causa anche della sconfitta casalinga contro i rivali storici. Le ambizioni restano alte e lo dimostra anche il muro eretto nei confronti del Manchester United per Jadon Sancho, altro straordinario talento che in Germania è stato valorizzato ed è cresciuto in modo esponenziale, fino a raggiungere i 100 milioni di valutazione. L'inglese ha solo 20 anni, come un giocatore di cui in questi ultimi mesi si è detto di tutto e di più: Erling Haaland, il robot norvegese autore di 44 reti stagionali in 40 partite disputate. Una macchina implacabile e a tratti inarrestabile, che diventerà l'attaccante più ambito nei prossimi anni. Poi c'è Giovanni Reyna, 18 anni non ancora compiuti e un gol da cineteca realizzato in Coppa di Germania contro il Werder (marcatore più giovane della storia della competizione), Il futuro è dalla loro parte e da quella del Borussia Dortmund, che dovrà fare carte false per coltivare e preservare questo autentico tesoro, se vorrà davvero insidiare il colosso Bayern.