Bellissimo saluto di Hakimi al Real Madrid: "Non è un addio, sarà per sempre la mia casa"

vedi letture

Achraf Hakimi ha salutato il Real Madrid con un messaggio sul suo profilo 'Instagram'. Il laterale marocchino classe '98, in prestito al Borussia Dortmund nelle ultime due stagioni, è ufficialmente passato all'Inter, club con cui ha firmato un contratto valido per le prossime cinque stagioni: "Non avrei mai immaginato che questo momento potesse venire - ha scritto -. Non è un addio perché non puoi dire addio a casa tua: puoi andartene, ma sarà sempre la casa dove ho trovato la felicità e i valori che mi hanno fatto crescere. Il Real Madrid è la mia casa, sono stato cresciuto, coccolato e istruito in modo da diventare la persona che sono in questo momento. Nel Real Madrid gli atleti non sono solo allenati, quando ho attraversato la porta di Valdebebas all'età di 6 anni non potevo nemmeno immaginare quanto sarei stati felice lì dentro. Grazie a tutti i lavoratori del club, ai miei allenatori e a tutti i miei compagni di squadra (molti dei quali sono davvero amici) che mi hanno accompagnato in questo bellissimo palcoscenico della mia vita. Infine, grazie a tutti i tifosi del Madrid che mi hanno supportato e che continueranno a supportare la squadra in ogni momento. Ora sarò uno di loro".