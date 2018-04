Bello di notte

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

Criticato, quasi ceduto a gennaio, ma sempre decisivo, specialmente nelle notti che contano. Dopo una partita difficilissima e priva di rifornimenti, Edin Dzeko stasera ha sfruttato alla perfezione l'assist di El Shaarawy per cercare di riaccendere le speranze della Roma contro il Barcellona. Un gol potenzialmente pesante, dopo le reti in Champions con Qarabag, Chelsea (doppietta) e Shakhtar, reso vano però dal definitivo 4-1 del suo opposto Luis Suarez. Il risultato del Camp Nou non promette affatto bene in vista del ritorno dei quarti di finale, ma la squadra giallorossa anche stavolta può godersi l'ennesima conferma sul campo del suo cannoniere. Il punto di riferimento, insieme ad Alisson, nelle sfide da dentro o fuori. Un punto di riferimento che ha già raggiunto quota 19 reti in stagione e che, viste anche le difficoltà di Schick, ha assunto ormai il ruolo di insostituibile all'interno dello scacchiere di Di Francesco.