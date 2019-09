Bello ma poco concreto: Correa è lo specchio della Lazio 4.0

Fonte: Dall'inviato a Roma

Vedere accarezzare il pallone a Correa è affascinante, ti lascia ammaliato. Per chi ama il calcio, è quasi sublime. Stesso discorso quando si vede una partita della Lazio. Una squadra che cerca di imporre il proprio gioco ovunque va. “È difficile non farla giocare”, ha detto nel post partita di mercoledì Marco Bucciantini a Sky Sport. Che sia Olimpico, San Siro o qualsiasi altro stadio poco importa, perché ci riesce sempre ( anche se a tratti). E crea almeno 3-4 palle gol nitide a gara, che puntualmente poi non concretizza. È il grande limite della squadra di Inzaghi: offensiva, talentuosa ma incompleta. È il limite di Joaquin Correa, lo specchio fedele della Lazio 4.0. Pregi e difetti sono gli stessi. L’argentino è 11° nella classifica dei giocatori che in Europa hanno calciato più volte in porta (1° Chiesa) ed è uno dei quattro - nella top 20 - che ha all’attivo soltanto un gol in stagione. Se dovesse acquisire la freddezza e la cattiveria sotto porta, diventerebbe un crack devastante. Così come la Lazio, a cui manca l’efficacia giusta e la concretezza per spiccare il volo verso la Champions League, l’obiettivo sbandierato più volte.

Giocare un buon calcio e avere tante opportunità per segnare sono sicuramente ottime armi per raggiungerlo. Ma non bastano, perché alla fine per vincere conta buttarla dentro. Se non lo fai, tutto viene reso vano. E dopo 5 giornate di campionato questo sembra essere il punto debole dei biancocelesti. Contro l’Inter hanno tessuto ottime trame, arrivando a finalizzare (senza successo) diverse azioni corali. La più emblematica quella capitata, guarda caso, a Correa: verticale di Milinkovic per Caicedo, tocco felpato di prima nello spazio per l’argentino che a tu per tu con Handanovic sceglie di fare il pallonetto invece di rompere la porta o piazzare la palla. Nessuno a fine anno se lo ricorderà il frame, mentre tutti conteranno i 3 punti in classifica dell’Inter. Così come in pochi a maggio ripenseranno al grande slalom dell’argentino in area nel derby dei 4 pali di qualche settimana fa, perché poi una volta davanti a Pau Lopez si è fatto ipnotizzare e ha calciato debolmente tra le sue mani. Risultato finale: 1-1. E quando si farà la somma, è ciò che più conterà. Devono avere più fame il ‘Tucu’ e la Lazio, le cui prestazioni sono intrecciate e si influenzano a vicenda. La squadra esalta il singolo, così come le caratteristiche individuali porteranno benefici a tutto il gruppo. Se crescerà uno, migliorerà anche l’altro.

Nonostante la sconfitta, la prestazione di San Siro deve far ragionare i giocatori su quale sia il problema da risolvere. Ma al tempo stesso deve dargli la consapevolezza di aver intrapreso la strada più giusta. Inzaghi e i suoi hanno quasi l’obbligo di continuare a lavorare sugli stessi principi, senza snaturare la propria proposta offensiva. È sempre meglio tentare di costruire che distruggere perché, alla lunga, questo atteggiamento paga.