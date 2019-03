Belotti: "A Palermo ho giocato in uno degli attacchi più forti di sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute sull'esperienza al Palermo: "Il nostro attacco non era malissimo? Io penso che sia stato uno degli attacchi più forti di sempre del Palermo. C'erano Dybala, Vazquez, io, Hernandez e Lafferty. Lafferty aveva fatto tredici gol, Hernandez diciassette, diciotto, io dieci, Vazquez otto e Dybala cinque o sei. Com'era Dybala? Il primo anno vedevo che aveva delle qualità tecniche esagerate. Però non era ancora riuscito ad esplodere, e sotto porta faceva fatica a fare gol. Era anche abbastanza leggerino, fisicamente. Soffriva sempre un po' il contatto. L’anno dopo, un cambiamento incredibile. Mi sono impressionato quando l’ho visto perché, a parte che faceva sempre gol, giocava un calcio pazzesco. Nonostante fosse piccolino era diventato più robusto, quindi anche fisicamente teneva botta, cioè riusciva a stare in piedi. A volte strappava via, anche a tu per tu. Teneva e ti bruciava".