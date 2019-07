Belotti-Ansaldi, il Torino è avanti 2-0 al 45' contro il Debrecen

© foto di www.imagephotoagency.it

Buona la prima frazione per il Torino di Walter Mazzarri che, nel secondo turno preliminare contro il Debrecen, si gioca la possibilità di continuare il percorso nella prossima Europa League. I granata si sono portati sul 2-0 dopo 45' grazie alle reti di Belotti, su rigore, e il tiro cross di Ansaldi. Gara che sembra in ghiaccio per i piemontesi, ospitati per l'occasione al Moccagatta di Alessandria.