Belotti, dal Milan... al Milan: cinque rigori sbagliati in due stagioni

Milan, Bologna, Fiorentina, Chievo e Milan. Un altro errore dal dischetto, un cerchio che si chiude dopo poco più di un anno e mezzo. Il rapporto di Andrea Belotti e il tiro dagli 11 metri sta diventando complicato: sono ben cinque gli errori in due stagioni. E Tuttosport si interroga sulla necessità di cambiare il rigorista della squadra di Mazzarri, che ha perso 4 potenziali punti a causa della mira sbagliata del Gallo. Ai tifosi granata, inoltre, non è piaciuto l'eccessivo affetto mostrato nei confronti degli avversari affrontati mercoledì. Belotti per ora pensa al Torino, ma il corteggiamento del Milan è noto e a giugno potrebbe concretizzarsi a una cifra più bassa dei 100 milioni chiesti l'estate scorsa da Cairo.