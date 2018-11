Belotti: "Doppietta alla Samp? Spero Mancini abbia preso appunti"

Roma, finito idillio Pallotta-Monchi. Possibile divorzio in estate

Dzeko e un attacco in crisi. Ma solo in Serie A

Higuain, domani ulteriori accertamenti: fiducia per Milan-Juventus

Fiorentina, la dirigenza pensa a rinforzare l'attacco per gennaio

Inzaghi: "Bologna in linea con le aspettative. Chievo, sfida complicata"

Inter, Spalletti: "Il 100% basta per battere il Barcellona"

Cancelo: "Tutti vogliono essere come CR7, anche Chiellini e i senatori"

Prima gli auguri, poi l'esonero: compleanno amaro per Andreazzoli

Inter, Borja Valero: "Studieremo l'andata per non ripetere errori"

Marolda: "PSG non sottovaluta Napoli. Cavani sarà applaudito"

Sul quotidiano la Repubblica troviamo alcune dichiarazioni di Andrea Belotti , attaccante del Torino reduce dalla doppietta contro la Sampdoria. Un messaggio chiaro anche per il ct Roberto Mancini, quello del Gallo: "Aver perso la Nazionale mi pesa, ma so di poterla riconquistare solo facendo la differenza nel Toro. Con la Samp mi è riuscito, spero il ct abbia preso nota".

