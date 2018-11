Belotti e il centravanti estinto in Italia. E che vorrebbe Mancini

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un po' ci sono rimasto, tutti vogliono andare in Nazionale". Le parole di Andrea Belotti, al triplice fischio della sfida contro la Sampdoria, raccontano di un centravanti che si sente gli occhi addosso di tutta Italia. Perso più di un anno fa, dopo l'infortunio di settembre che lo ha tolto di mezzo per le ultime sfide del ciclo Ventura, a parte per l'andata contro la Svezia. Gol di testa sbagliato dopo pochi minuti, Mondiale volato via... e forse anche un po' di autostima. Belotti non segnava di testa, uno dei fondamentali migliori dell'attaccante bergamasco.

Adesso, con la nuova era Mancini, il rischio concreto è che Belotti non abbia non solo il posto fisso, ma più il posto in generale nei ventitré convocati del commissario tecnico. Serve un centravanti a questa Nazionale, Immobile è a quota 8 gol, Belotti sta ricominciando a trovare il feeling con la rete. Anche in Polonia è stato chiaro come manchi un vero e proprio numero 9, uno che segni e capitalizzi i vari sforzi dei tanti Insigne, Chiesa, Bernardeschi, Barella, Verratti e Jorginho. Oggi assolutamente da Nazionale. Ma dovrà continuare a giocare così.