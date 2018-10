Belotti e Simeone, crisi a confronto. Dopo due mesi d'astinenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti non segna dal 23 settembre, Torino-Napoli 1-3. Giovanni Simeone dal 19 settembre, Sampdoria-Fiorentina 1-1. Oltre due mesi senza gol, un'eternità se consideriamo che Gallo e Cholito sono gli uomini di riferimento degli attacchi di granata e viola. Neppure compensano con gli assist, visto che nelle quattro partite giocate dal Torino e nelle cinque disputate dai viola, entrambi sono a zero in tutte le caselle. Mini-crisi a confronto, nulla di preoccupante ma due reti in nove partite sono un bottino certamente magro per due punte che sono state valutate fior di milioni di recente. Chi addirittura cento, come Belotti, chi è stato invece blindato dagli assalti europei e pure da quelli del padre all'Atletico. Sarà sfida delicata, Belotti-Simeone. Una gara nella gara, dove sbloccarsi o sprofondare nella crisi granata o viola è un bivio ben più che probabile.