Belotti e un'occasione da sfruttare: il vice Balotelli sfida l'Olanda

Mario Balotelli e poi tutti gli altri. Roberto Mancini, per ciò che riguarda il ruolo di prima punta ha le idee molto chiare. Il terminale offensivo numero uno nel suo 4-3-3 è proprio lui e le gerarchie lo vedono al primo posto, con tutti gli altri a inseguire il sogno di indossare la maglia azzurra nelle partite che conteranno a partire da settembre, quando l'Italia tornerà in campo in gare ufficiali. Questa sera però Supermario partirà dalla panchina: contro l'Arabia Saudita era uscito per un piccolo problemino muscolare, anche nella sfida contro la Francia a Nizza ha lasciato il campo dopo essersi accasciato in precedenza a causa della stanchezza e proprio per questo all'Allianz Stadium lascerà spazio ad Andrea Belotti, che avrà il compito di segnare quei gol che potrebbero regalare vittoria e morale a tutti i suoi compagni.

Al momento il centravanti del torino rappresenta la prima alternativa a Balotelli nella mente del commissario tecnico, che lo ha dimostrato proprio nell'uscita degli azzurri a San Gallo, quando sostituì proprio l'ex Inter e Milan con il granata. In quell'occasione le cose sono andate bene, visto che lo stesso Belotti segnò il gol del momentaneo 2-0, ma questa sera la storia sarà diversa. Il Gallo partirà dal primo minuto e gli avversari saranno molto più duri, per un giocatore che non ha trascorso una stagione molto felice, soprattutto a causa degli infortuni, ma che dovrà dare il 110% per ritagliarsi un posto nella nuova Nazionale che sta nascendo in questi giorni.