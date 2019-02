Belotti e Zaza, quando l'esclusione da parte di Mancini non è un caso

Spal-Torino 0-0

Di corsa e di rincorsa. Col sudore e col fiatone, perdendo però in lucidità ma rappresentando l'immagine perfetta di un tandem d'attacco di Walter Mazzarri. Andrea Belotti e Simone Zaza, fuori dallo stage di Coverciano di Roberto Mancini, hanno giocato un primo tempo di governo e mestiere ma senza mai rendersi pericolosi. La ripresa, poi, è stata una storia a parte: il rosso a N'Koulou, ingenuo, ha costretto i granata in dieci. E se già prima il lavoro degli attaccanti era di supporto e sostegno, da allora è diventato quello di due mediani col numero offensivo. Zaza si è preso un giallo, Belotti i calci degli avversari ma la heat map dell'ex rosanero non tradisce. Ha giocato in latitudini diverse, abbassandosi, sgomitando. L'unica fiammata offensiva dei granata è stata sua ma da fuori area, non da numero nove. Ha costretto Viviano al tuffo e alla bella parata, non certo al miracolo. Poi niente. Mister 100 milioni, o quelli che sono rimasti oggi, non ha ancora segnato nel 2019. In tutto, per adesso, ne ha fatti sette e per uno che è terminale offensivo di una squadra, spesso unico, certamente principale, avere lo score di un incursore come Marco Benassi, di un esterno come Stephan El Shaarawy e pure uno in meno di Gervinho non è il massimo della vita. Per Zaza vale lo stesso. Anzi: un solo gol in campionato è bottino misero per un attaccante, anche se col contagocce. Per dire: Adam Ounas, che non gioca certo titolare, ne ha fatti due. Alessandro Matri pure. Così l'attacco del Torino, che anche oggi ha scritto nuove gerarchie senza Iago Falque titolare, si conferma in difficoltà. Se la difesa tiene, le punte faticano. E l'esclusione dallo stage di Mancini ne è la conferma.