Belotti: feeling ritrovato con il dischetto. Tre rigori consecutivi realizzati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo rapporto con i calci di rigore non è mai stato idilliaco. Nelle due stagioni precedenti, Andrea Belotti aveva sbagliato cinque dei sette penalty a disposizione: Milan, Bologna, Fiorentina, Chievo e ancora Milan. Un cerchio che si è aperto e chiuso con Gigi Donnarumma, interrotto solo dalle trasformazioni contro Cagliari e Crotone. Il Gallo sembra aver risolto questa relazione burrascosa e nel campionato attuale è finalmente tornato a essere implacabile dal dischetto: tre reti su tre, contro Napoli, Samp e Genoa, a testimoniare la crescita a livello caratteriale di un giocatore che è chiamato a spiccare il definitivo salto di qualità e prendere le redini anche dell'attacco della Nazionale, a cui mancano i gol di un centravanti vero dai tempi di Christian Vieri. Mazzarri spera che il ragazzo di Calcinate continui a trascinare il Torino nella difficile rincorsa a un posto in Europa League, per poi (ri)-consegnarlo a Mancini in vista delle qualificazioni a Euro 2020. La voglia di riscatto dopo le ultime esclusioni può davvero fare la differenza.