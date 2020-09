Belotti: "Immobile si sente sempre titolare? Gli dico che mi sento così anch'io"

L'Italia è pronta a tornare in campo, in un clima di preoccupazione per il contagio che torna a farsi sentire. Andrea Belotti è preoccupato? "Un po' sì - risponde l'attaccante granata a Rai Sport, in un'intervista in cui racconta anche e soprattutto il rapporto di grande amicizia e anche rivalità con Ciro Immobile - perché comunque in una squadra di calcio c'è sempre un contatto con altri giocatori, il rischio di contagiare e contagiarsi c'è. Penso che bisogna attenersi a tutte le precauzioni che stiamo seguendo, anche in nazionale stiamo facendo tamponi e test, perché siamo sempre a contatto tra di noi e basta veramente poco".

Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro, gli hai fatto i complimenti?

"Sì, certo. È un motivo d'orgoglio per noi italiani, perché un giocatore che vince questo trofeo, fa 36 gol ed eguaglia il record in campionato è un motivo d'orgoglio per se stesso ma anche per tutti i suoi compagni, in nazionale e nel club".

La rivalità in azzurro continua.

"Sì, ma le scelte spettano al mister: è bravo e sa fare letture importanti".

Immobile ha detto di sentirsi titolare a tutti gli effetti. Cosa gli farai in camera?

"Gli dico anch'io che mi sento titolare, così pareggiamo la situazione. Come ho detto, se siamo qui è perché delle qualità ci sono, poi il mister sceglie in base a determinati fattori, anche all'avversario o alle situazioni: abbiamo caratteristiche diverse".

È una nazionale che può essere più forte con un anno in più?

"Secondo me sì, anche perché abbiamo tanti giovani. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto, c'è ancora un grosso margine di miglioramento e quindi questa nazionale può diventare sempre più forte col passare del tempo secondo me".