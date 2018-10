Belotti, la Nazionale persa e il gol che non arriva più

Punto fermo della Nazionale da due anni, Belotti guarderà l'amichevole con l'Ucraina e la sfida di Nations League contro la Polonia dal divano di casa sua. Perché il Gallo non solo non è più un perno degli azzurri, ma non è stato proprio convocato da Roberto Mancini. Per questo la sfida di questa sera contro il Frosinone aveva una valenza maggiore per lui. "Dimostri al ct che si sbaglia" ha detto il ds granata Gianluca Petrachi prima della sfida di questa sera. Lui ci ha provato, ha sgobbato, messo in apprensione i difensori del Frosinone. Ma si è fermato al palo, colpito dopo sette minuti di gioco. Il digiuno continua: sono tre le partite senza reti, che diventano sei se ci limitiamo ai gol su azione. L'unico fin qui realizzato in questo campionato è datato 26 agosto, contro l'Inter. Poi un rigore contro il Napoli. Saldo negativo con le due stagioni precedenti dopo 8 giornate (3 gol l'anno scorso, 5 due stagioni fa) e un valore di mercato che a oggi non può più essere nemmeno lontanamente vicino ai 100 milioni della clausola rescissoria. Si ripartirà fra quindici giorni a Bologna, per riconquistare l'azzurro a suon di gol. In fondo al suo primo anno con la maglia del Toro aveva fatto pure peggio, col primo gol realizzato all'11° turno salvo poi chiudere il campionato con 12 reti.