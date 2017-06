Belotti-Milan, la posizione di Cairo non cambia: "Via solo per la clausola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frenata nella trattativa tra il Milan e il Gallo Andrea Belotti. A margine del Premio Socrate, a Milano, il numero uno del Torino s'è così espresso sul futuro del bomber granata: "Io non lo voglio vendere - ha detto Urbano Cairo -, poi avendo messo una clausola rescissoria a 100 milioni, se qualcuno arrivasse e portasse 100 milioni, io sarei costretto a venderlo. C'è una clausola per cui, se arriva una squadra dall'estero e porta un ammontare di 100 milioni io sarò costretto a venderlo. A meno che Belotti non dica 'voglio rimanere'".