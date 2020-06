Belotti, Piatek e non solo. Solo grandi nomi tra i sondaggi di mercato della Fiorentina

La Fiorentina cerca un centravanti sul mercato e magari - sottolinea La Nazione nella sua analisi - a lavori in corso andrà a rivedere anche le posizioni di Cutrone e di Vlahovic. I sondaggi che sono stati già fatti - si legge - portano a nomi importanti come quello di Belotti (la prima risposta non è stata incoraggiante, dato che il Toro valuta la sua punta non meno di 70 milioni). Resta sembra in piedi la soluzione Thuram junior del Borussia così come quella che porta a Piatek, pronto a lasciare l’Hertha Berlino per ritentare un’avventura in Italia.

Porta ancora aperta? - Occhio però anche allo spiraglio che porta ad Ibrahimovic: operazione a costo zero, in fase di svincolo ma ingaggio da top player. Un'operazione che potrebbe ricordare da vicino quella fatta un anno fa per Ribery. Milan e Bologna però restano alla finestra.