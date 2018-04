Belotti ritrova il Milan: il mercato che non è stato, quello che può essere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti e il Milan. Tifoso da piccolo, obiettivo di mercato da grande. Non realizzato, neanche provato: in estate il Gallo è stato nei pensieri del club rossonero, ma mai alla portata. Troppi i 100 milioni di euro chiesti da Cairo. Forse, perché poi il Milan ne ha spesi quasi 60 per il due Kalinic-André Silva. Contenti tutti? Non proprio.

Il centravanti più prolifico il Milan l'ha infatti trovato in casa, un po' a sorpresa: Patrick Cutrone è per distacco la sorpresa più bella della stagione rossonera. André Silva si è sbloccato ma non ha trovato continuità, Nikola Kalinic è fischiato dai propri tifosi nonostante l'impegno. Bene, ma non benissimo.

Un po' come la stagione di Belotti, del resto. Un anno dopo, il rimpianto più grande resta il suo, o forse quello di Cairo. In una stagione, il centravanti di calcinato ha visto notevolmente ridimensionata la propria valutazione di mercato. Da un lato l'Italia che fallisce la qualificazione al mondiale, dall'altro i 9 gol in 26 giornate di campionato: numeri ancora molto lontani da quelli della scorsa stagione. I 100 milioni di euro non ci sono e non ci saranno più, l'interesse del Milan potrebbe essere il classico treno che passa e non torna. O forse no: questa sera c'è il confronto diretto, e fare male al Diavolo può essere il riscatto più bello per un interesse di mercato solo accennato.