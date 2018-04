Belotti, secondo rigore sbagliato contro il Milan: Donnarumma stregato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti non ha fortuna con il Milan, sua squadra del cuore, almeno dal dischetto. È la seconda volta che ha la possibilità di bucare Gianluigi Donnarumma dagli undici metri: la prima occasione era addirittura decisiva, perché Belotti al novantacinquesimo, sul risultato di 3-2, si fece ipnotizzare dal portierone rossonero. Stavolta ha avuto l'opportunità in avvio, spedendo sula traversa, pur con tutta la foga di chi vuol segnare. Sicuramente si sentirà in colpa, considerato che il Milan si è portato da poco sull'1-0 con il gol di Bonaventura.