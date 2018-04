Belotti trascina il Toro: 4-1 al Crotone. Buongiorno, esordio sfortunato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Belotti forza 4, Torino forza 4. I granata stendono 4-1 il Crotone con una grande prestazione del Gallo, a segno con una tripletta. Di Iago Falque l'altra rete del Toro, di Davide Faraoni nel finale la rete di un Crotone mai in partita e che a questo punto rischia grosso in ottica salvezza. Da segnalare lo sfortunato esordio in Serie A di Alessandro Buongiorno, difensore classe '99 del Torino: entrato al minuto 82, è dovuto uscire dal campo sei minuti dopo per un problema al gomito. E se il buongiorno si vede dal mattino..