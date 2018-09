Benassi, è un momento top. Ma rischia la squalifica per una bestemmia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle prese con un ottimo momento di forma, il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi potrebbe essere squalificato tramite prova tv. Il calciatore gigliato, adesso in Nazionale per le prossime gare dell'Italia, secondo il Messaggero Veneto ha bestemmiato dopo la sofferta vittoria contro l'Udinese. E adesso, si auspica il quotidiano friulano, dovrebbe arrivare una squalifica proprio come capitato con Rolando Mandragora.