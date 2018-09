Benassi: "Bestemmia contro l'Udinese? No, non uso certi termini"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano, sede del ritiro della Nazionale, il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi è tornato sulla presunta bestemmia contro l'Udinese. Un episodio che non ha avuto conseguenze perché il Giudice Sportivo, dopo aver visionato le immagini, ha ritenuto opportuno non aprire nemmeno un processo: "È stata un'imprecazione durante la partita, non uso determinati termini, la Federazione credo che abbia visionato i video. Ho letto quello che è uscito su Mandragora, ma non ho visto le immagini. Il caso è chiuso, bene così".