© foto di Federico De Luca

Con la rete segnata oggi pomeriggio a Sassuolo, Marco Benassi ha battuto il suo personale record di reti in un campionato di Serie A: dopo 15 giornate è già a quota 6 reti, che lo fanno di gran lunga il miglior marcatore della Fiorentina. Simeone e Veretout, i primi inseguitori, ne hanno segnato la metà e il francese per giunta tutti su rigore. In una squadra che mai come quest'anno ha palesato problemi con gli attaccanti l'abilità negli inserimenti dell'emiliano è fondamentale. Nessuno nel suo ruolo ha segnato tanto nel massimo campionato italiano. Escludendo gli attaccanti e gli esterni offensivi, infatti, vediamo come il primo inseguitore di Benassi sia il terzino Kolarov, con 4 reti, poi arriva una lunga serie di centrocampisti a quota tre reti. Un messaggio importante anche per Roberto Mancini, che lo aveva convocato a settembre dopo la partenza sprint in campionato, senza però mai utilizzarlo. C'è tempo fino a marzo per metterlo in difficoltà e nel frattempo migliorare il proprio record.