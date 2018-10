Benassi e il conto aperto col Torino: gol al decimo turno, come un anno fa

© foto di Federico De Luca

Il classico gol dell'ex. Marco Benassi ci ha probabilmente preso gusto a segnare contro il Torino, squadra che sembrava potergli regalare la gloria prima dell'addio dell'estate 2017. La Fiorentina l'ha accolto e ha beneficiato delle sue prestazioni, oggi come un anno fa. Infatti Benassi ha già segnato da ex al Toro: era la decima giornata dello scorso anno (il 25 ottobre 2017), proprio come ha segnato oggi in occasione del decimo turno di Serie A, il gol che sbloccò la situazione nel 3-0 finale. Proprio come stasera, perché Benassi ha firmato il momentaneo vantaggio viola. Un anno fa si giocava al Franchi, oggi in terra piemontese. Questa è una delle differenze insieme al minuto della marcatura: all'epoca al 29', stasera al 2' di gioco. Evidentemente Benassi ha un conto aperto verso il club che non è stato in grado di trattenerlo e blindarlo circa 14 mesi fa.