Benassi firma il gol dell'ex: Fiorentina avanti a Torino

© foto di Federico De Luca

E' Marco Benassi a sbloccare la gara tra Torino e Fiorentina. Al 2' di gioco, l'ex centrocampista granata ha sfruttato un disimpegno goffo di De Silvestri per battere Sirigu con un tiro incrociato. Nulla da fare per il Toro, i viola sono in vantaggio fin da subito.